IV Пасхальный Хоровой собор. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации: прямая трансляция

27 апреля в 14.00 в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации состоится IV Пасхальный Хоровой собор. Мастера хорового искусства соберутся под сводами храмов для того, чтобы подарить зрителям радость и незабываемые эмоции в праздничную Пасхальную неделю.

В концертной программе примут участие: Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, Ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения, хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета Министерства обороны Российской Федерации имени князя Александра Невского, хор Сретенской духовной академии, сводный хор храмов города Мариуполя, Донецкой епархии, камерный хор «Нижний Новгород», хоровой коллектив Детской музыкальной школы Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского.

Традиционно программа будет составлена из произведений духовной музыки русских, советских и современных композиторов. Прямая трансляция событий пройдет на информационных ресурсах Телеканала «Звезда». Вход на мероприятия свободный.