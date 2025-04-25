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Додон: «Бессмертный полк» в Молдавии будет массовым благодаря давлению Кишинева

Экс-президент Молдавии отметил, что после запрета демонстрации георгиевской ленты все больше людей стали носить ее.
Глеб Владовский 2025-04-25 11:45:44
© Фото: Andrey Titov, Business Online, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Давление Кишинева на население Молдавии с призывами не проводить в стране «Бессмертный полк» имеет обратный эффект. Поэтому есть вероятность того, что акция будет иметь массовый характер. Об этом рассказал «Звезде» экс-глава республики Игорь Додон.

«Чем больше давление, тем больше вероятность, что люди будут выходить более массово. В прошлом году были попытки запретов, и это привело к тому, что только в Кишиневе вышли больше 100 тысяч человек», - пояснил политик.

Он также добавил, что Кишинев пытался запретить демонстрировать георгиевскую ленточку и взимал большие штрафы за это. Но, несмотря на эти запреты, люди продолжали выходить с ними на улицы городов.

Напомним, 22 апреля власти Молдавии запретили праздновать День Победы на главной площади Кишинева. Вместо этого 9 мая будет отмечаться День Европы. В свою очередь первый заместитель главы Гагаузии Илья Узун заявил о том, что автономия отказалась выполнять требование центральных властей Молдавии.

#Бессмертный полк #Молдавия #Игорь Додон #кишинев #наш эксклюзив
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