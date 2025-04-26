IV Пасхальный Хоровой собор. Никольский Ставропигиальный морской собор в Кронштадте: полная версия

IV Пасхальный Хоровой собор прошел 26 апреля в Ставропигиальном Никольском морском соборе Кронштадта. Мастера хорового искусства собрались под сводами храмов для того, чтобы подарить зрителям радость и незабываемые эмоции в праздничную Пасхальную неделю.

В концертной программе приняли участие: хор Ансамбля песни и пляски Балтийского округа, хор Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, хор инженерных войск «За веру и отечество», концертный хор Духовной академии Санкт-Петербурга, хор Санкт-Петербургского государственного университета, хор Кронштадтского кадетского морского корпуса.

Традиционно программа была составлена из произведений духовной музыки русских, советских и современных композиторов. Прямая трансляция велась на информационных ресурсах Телеканала «Звезда».