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IV Пасхальный Хоровой собор. Никольский Ставропигиальный морской собор в Кронштадте: полная версия

Сайт телеканала «Звезда» провел прямую трансляцию мероприятия.
2025-04-26 14:25:39
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

IV Пасхальный Хоровой собор прошел 26 апреля в Ставропигиальном Никольском морском соборе Кронштадта. Мастера хорового искусства собрались под сводами храмов для того, чтобы подарить зрителям радость и незабываемые эмоции в праздничную Пасхальную неделю.

В концертной программе приняли участие: хор Ансамбля песни и пляски Балтийского округа, хор Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, хор инженерных войск «За веру и отечество», концертный хор Духовной академии Санкт-Петербурга, хор Санкт-Петербургского государственного университета, хор Кронштадтского кадетского морского корпуса.

Традиционно программа была составлена из произведений духовной музыки русских, советских и современных композиторов. Прямая трансляция велась на информационных ресурсах Телеканала «Звезда». 

#Кронштадт #Прямая трансляция #хоровой собор
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