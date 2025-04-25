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Челябинские спасатели нашли пропавшую 9 дней назад 69-летнюю пенсионерку

Сотрудники спасательного отряда возвращались на базу, отработав очередной квадрат, как вдруг заметили около железной дороги разыскиваемую женщину.
Дарина Криц 2025-04-25 00:34:06
© Фото: poisk_vzroslyh74, ВКонтакте © Видео: poisk_vzroslyh74, ВКонтакте

В лесу Челябинской области нашли пропавшую пенсионерку. Она провела там девять ночей. Женщину удалось обнаружить благодаря усилиям спасателей «Легион-СПАС».

Пожилую 69-летнюю Татьяну спасатели заметили у железной дороги. Уточняется, что на тот момент отряд отрабатывал очередной участок, и уже возвращался обратно. К тому времени она была совершенно обессилевшей.

«Настоящее чудо! Прямо у нас на глазах. 69-летняя женщина провела в диком лесу девять холодных ночей. И выжила! Как? Мы пока сами не можем себе это объяснить», - написали в пресс-службе группы спасателей.

В частности, нашли пенсионерку сотрудники аварийно-спасательного подразделения «РМК-Поиск» вечером, 24 апреля, около 20:30.

Группа возвращалась с отработки очередного квадрата по задаче от штаба отрядов «Лиза Алерт» и «Легион-Спас». На обратном пути они чуть ушли с маршрута, но возле железной дороги они заметили разыскиваемую женщину. Затем ее быстро доставили в город Верхний Уфалей, где и передали медработникам и родственникам.

#в стране и мире #Челябинская область #спасатели #пенсионерка #пропавший #поиск пропавших
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