Нетрезвый финн вынудил пилота экстренно посадить самолет в Берлине

Самолет, летевший из Хельсинки в Цюрих, совершил экстренную посадку в Берлине из-за неподобающего поведения 42-летнего гражданина Финляндии. Как пишет Spiegel, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, плевался в других пассажиров и нападал на бортпроводника.

«Из-за агрессивного поведения пассажира пилот принял решение приземлиться в аэропорту Берлин-Бранденбург», - говорится в публикации.

Уточняется, что в аэропорту нарушителя встретили сотрудники полиции. Они допросили свидетелей и задержали его. Тест на алкоголь показал значение 1,27 промилле. На мужчину завели административное дело, также с него взыскали залог в размере 2 200 евро. Остальные 106 пассажиров продолжили путь в Цюрих на том же самолете.