«Не было другого выбора»: участник СВО рассказал, как пошел по стопам дедушки

До юбилея Победы в Великой Отечественной войне осталось 15 дней. В рамках нашего проекта «Заветам верны» о подвигах своих родственников, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками, рассказывают их потомки, которые тоже встали на защиту Родину. Сегодня историей своего дедушки поделился Герой Российской Федерации Эдуард Казимов.

Радченко Иван Прокопьевич в годы Великой Отечественной войны удостоился Ордена Славы III степени. Он был награжден за то, что, командуя отделением, первым ворвался в траншеи противника и ликвидировал его.

«Это сподвигло бойцов его отделения совершить уже свои собственные подвиги. Он защищал Родину до последнего дня войны. Он хотел, чтобы его родные жили под мирным небом. И поэтому, когда перед страной возник новый вызов, у меня не было другого выбора», - рассказывает гвардии капитан.

Сейчас офицер продолжает дело своего предка. Летом 2022 года в зоне специальной операции ему пришлось вступить в бой с превосходящими силами противника.

«Это были военнослужащие ВСУ и пять поляков. Это были ДРГ, разведчики, которые собирали данные по нашему переднему краю. Мы понимали, что если попадем в плен, то наши данные будут прослушиваться противником. Приняли бой. Отбивались. Патроны были на исходе. Благодаря резервной группе, которая была рядом с нами, отбились», - говорит Эдуард.

Напомним, накануне внучка ветерана рассказала о дедушке, оборонявшем Москву.