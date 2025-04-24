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Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над территорией Курской области

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки региона.
Константин Денисов 2025-04-24 20:25:33
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Средства российской ПВО уничтожили дрон ВСУ в небе над территорией Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«24 апреля около 18.50 дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области», – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.

Ранее сообщалось о том, что минувшей ночью были ликвидированы 87 украинских дронов над восемью регионами России.

Кроме того, за последние сутки ВСУ потеряли в российском регионе около 150 боевиков и 15 единиц техники.

#в стране и мире #пво #беспилотник #Курская область #ВСУ
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