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Очевидица: расстрелянную жительницу Подольска пытались спасти друзья

Потасовка со стрельбой случилась в Подмосковье накануне, пуля попала в сердце местной жительнице.
Константин Денисов 2025-04-24 17:19:02
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Расстрелянную на детской площадке жительницу Подольска Московской области сначала пытались спасти друзья. Об этом «Звезде» сообщила соседка и очевидица событий Мария Баринова.

В распоряжении нашего телеканала также оказались первые кадры после конфликта.

«Они шумели минуты три-пять, не больше. Можно было предупредить сначала, припугнуть полицией. Даже я сначала не поняла, что случилось, думала, может, ее задели. А ребята кричали: "Вызывай скорую"», - рассказала Мария.

Накануне житель Подольска случайным выстрелом убил женщину на детской площадке. Мужчина решил своими методами разобраться с шумной компанией.

Выйдя из подъезда с переделанным огнестрельным оружием, он направился к компании и сначала произвел предупредительный выстрел в воздух. После этого нарушители спокойствия набросились на него и попытались отнять оружие. В этот момент раздался второй выстрел, пуля попала в женщину.

От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Прибывшие полицейские задержали стрелявшего. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

#Московская область #убийство #наш эксклюзив #Подольск
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