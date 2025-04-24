Путин сообщил о росте ВВП на 1,9% в первые два месяца 2025 года

В первые два месяца 2025 года рост ВВП в России составил 1,9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Самые большие темпы роста показала обрабатывающая промышленность - там показатель составил 5%.

Вместе с тем глава государства отметил остающийся высоким уровень инфляции - сейчас он держится на отметке 10%.

«Как уже сказал, важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», - подчеркнул Путин.

Помимо продолжения роста уровня ВВП и снижения инфляции, Путин назвал еще одной важной задачей борьбу с безработицей.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что российский ВВП впервые превысил 200 трлн рублей. При этом локомотивом роста, по его словам, стал внутренний спрос.