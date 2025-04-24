Относительно судьбы главы киевского режима существуют различные варианты. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности побега Владимира Зеленского из украинской столицы.

«Могу лишь предположить, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского», - цитирует ТАСС слова директора СВР РФ.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен заключить мир с Россией либо он через несколько лет потеряет страну. Также американский лидер раскритиковал слова главы киевского режима относительно Крыма.

Немного позже хозяин Белого дома признался, что не ожидал таких трудностей в диалоге с Владимиром Зеленским. По его словам, позиция главы киевского режима может затянуть украинский конфликт.

В свою очередь в Кремле отметили, что отставка Владимира Зеленского не входит в список требований России по урегулированию кризиса.