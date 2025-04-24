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СВР: относительно судьбы Зеленского возможны разные варианты

Сергей Нарышкин прокомментировал возможность побега Зеленского из Киева.
Сергей Лебедев 2025-04-24 14:49:46
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Относительно судьбы главы киевского режима существуют различные варианты. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности побега Владимира Зеленского из украинской столицы.

«Могу лишь предположить, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского», - цитирует ТАСС слова директора СВР РФ.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен заключить мир с Россией либо он через несколько лет потеряет страну. Также американский лидер раскритиковал слова главы киевского режима относительно Крыма.

Немного позже хозяин Белого дома признался, что не ожидал таких трудностей в диалоге с Владимиром Зеленским. По его словам, позиция главы киевского режима может затянуть украинский конфликт.

В свою очередь в Кремле отметили, что отставка Владимира Зеленского не входит в список требований России по урегулированию кризиса.

#в стране и мире #Киев #Владимир Зеленский #Сергей Нарышкин #свр #судьба
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