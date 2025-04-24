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Военкор Шрадер: для Гольдина работа была смыслом жизни

Журналистка отметила, что военные, с которыми работал погибший военкор, отзываются о нем тепло.
Глеб Владовский 2025-04-24 13:41:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Для погибшего в результате обстрела украинских боевиков журналиста Никиты Гольдина работа была смыслом жизни. Об этом рассказала военкор «Звезды» Варвара Шрадер.

«Это был молодой, всегда очень позитивный и энергичный парень. Больше всего на свете любил свою работу, в которой видел, наверное, смысл жизни», - рассказала она.

Журналистка добавила, что военные, в подразделениях которых Гольдин успел побывать, отзываются о нем исключительно тепло. Все надеялись на то, что он сможет вылечиться.

Напомним, что съемочная группа, в составе которой был Никита Гольдин, 24 марта работала в поселке Михайловский Луганской Народной Республики. ВСУ ударили по машине с журналистами дальнобойными реактивными снарядами. 

Оператор нашего телеканала Андрей Панов, водитель «Звезды» Александр Сиркели и корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли на месте. Тяжелораненого Гольдина доставили в Москву. Врачи боролись за его жизнь почти месяц. 

#в стране и мире #ВСУ #ЛНР #военкор #обстрел всу #Никита Гольдин
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