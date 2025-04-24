МИД РФ выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Гольдина

МИД РФ выразил глубокие соболезнования семье и близким корреспондента «Звезды» Никиты Гольдина. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала удар украинских боевиков по российским журналистам террористической атакой, которую осуществили специально.

Напомним, что съемочная группа, в составе которой был Никита Гольдин, 24 марта работала в поселке Михайловский Луганской Народной Республики. ВСУ ударили по машине с журналистами дальнобойными реактивными снарядами.

Оператор нашего телеканала Андрей Панов, водитель «Звезды» Александр Сиркели и корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли на месте. Тяжелораненого Гольдина доставили в Москву. Врачи боролись за его жизнь почти месяц.

«Укробандеровцы не пожалели сразу две ракеты - это исключает случайный характер нападения... Они знали, по кому били, и они знали, что бьют по журналистам... С начала года уже убиты пять журналистов. Многие сотрудники СМИ получили ранения различной степени тяжести», - сказала Захарова.

Двадцать восьмого апреля МИД РФ поднимет тему ударов ВСУ по российским журналистам на Генассамблее ООН, добавила Захарова. По ее мнению, о таких зверствах нужно говорить на всех международных площадках «с фактами в руках».

Никита Гольдин умер 22 апреля в госпитале, там он находился в тяжелом состоянии с осколочным ранением головы.