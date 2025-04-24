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Политолог назвал условие признания Европой Крыма российским

По мнению Андрея Манойло, признание ЕС полуострова за Россией может произойти в течение нескольких месяцев.
Глеб Владовский 2025-04-24 13:00:20
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Страны ЕС могут признать Крым за Россией только в том случае, если президент США Дональд Трамп будет придерживаться текущего курса на урегулирование украинского конфликта. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» доктор политических наук Андрей Манойло.

«Здесь все зависит от Дональда Трампа. Потому что Европа полностью подчиняется американской дипломатии. И нынешние заявления глав европейских государств - это не что иное, как некий спектакль, который они разыгрывают», - пояснил собеседник телеканала.

Политолог допустил, что если Трамп не передумает, то через три-четыре месяца европейцы признают статус Крыма. Однако американский лидер может быстро поменяться в настроении по любому поводу, чего в Евросоюзе многие ждут. Трамп в любой момент может снова начать вести антироссийскую политику, подчеркнул Манойло.

Говоря про главу киевского режима Владимира Зеленского, эксперт предположил, что ему все равно, сколько территорий потеряет в итоге Украина. Его позицию можно считать очень гибкой.

«Для Зеленского важен вопрос, что он лично будет с этого иметь. Поэтому, обозначая вопрос с признанием Крыма как важный, он специально набивает ему цену, чтобы этот вопрос попытались у него купить. Понятно, что если Трамп топнет ногой и скажет признать Крым российским, Зеленский тут же признает», - добавил Манойло.

Напомним, в странах Евросоюза заявляли, что не признают Крым российским. Кроме того, некоторые чиновники отмечали, что не одобряют давления на Киев со стороны Вашингтона.

#Крым #Украина #сша #Дональд Трамп #Европа #Владимир Зеленский #наш эксклюзив
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