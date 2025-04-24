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Корреспондент «Звезды» Онипер вспомнил последнюю встречу с Никитой Гольдиным

Григорий Онипер рассказал, что Никита Гольдин серьезно относился к своей работе и этим подавал пример для всех остальных.
Игнат Далакян Григорий Онипер 2025-04-24 12:29:08
© Фото: Личный архив © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент телеканала «Звезда» Григорий Онипер вспомнил последнюю встречу со своим коллегой Никитой Гольдиным, который умер в больнице после атаки ВСУ на журналистов 24 марта.

«В последний раз мы с ним увиделись, когда разъезжались по своим направлениям. Тогда мы сидели в номере в отеле и много разговаривали о том, что нас ждет, что может нас ожидать в зоне специальной операции. Он делился своими планами, и я тоже», - вспоминает Онипер.

Он также рассказал, что с Никитой Гольдиным было легко взаимодействовать благодаря его открытости.

«Он постоянно старался стать лучше, улучшал качество своих работ. Очень серьезно относился к своей работе, к службе и этим подавал очень серьезный пример для всех остальных», - поделился корреспондент.

Никита Гольдин умер 22 апреля, он лежал в госпитале с осколочным ранением головы после атаки ВСУ 24 марта. Коллектив телеканала «Звезда» приносит глубочайшие соболезнования родным и близким.

#в стране и мире #Трагедия #Корреспондент #Никита Гольдин
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