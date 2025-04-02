Люксовый спорткар стоимостью около 30 млн рублей попал в ДТП в Москве

Автомобиль Ferrari F8 стоимостью около 30 миллионов рублей попал в жесткую аварию в Москве. ДТП произошло на Мичуринском проспекте вечером 2 апреля. Водитель спорткара нарушил ПДД, выехав на красный сигнал светофора на перекресток, где в него врезалась другая машина. Это рассказал второй участник ДТП на иномарке. После чего Ferrari врезался в столб.

На кадрах видно, что на дороге разбросаны куча обломков, у машины сильно поврежден кузов. Предположительно, авто двигался со скоростью больше 50 км/ч. Информации о пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия приехали машины ДПС и ЦОДД, также собрались очевидцы, которые наблюдают за дорогой потерей автовладельца. Очевидно, если машина пригодна для ремонта, он обойдется хозяину спорткара в несколько миллионов рублей.