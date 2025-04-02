Житель Горловки пострадал из-за подрыва на мине «Лепесток»

В результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» мирный житель получил ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате детонации украинской противопехотной мины в поселке Широкая Балка ранен мирный горловчанин»,- написал он.

Также стало известно о четырех мирных жителей, в том числе подросток, которые пострадали в результате беспилотника ВФУ. Получили ранения средней тяжести парень 2004 г.р и девушка 2006 г.р. Кроме них, пострадал парень-подросток 2007 г.р. Помимо этого, из-за подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранения средней степени тяжести получил мужчина 1993г.р. Об этом сообщил Денис Пушилин.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток», при наступании на мину ногой, она травмирует конечность человека. Также известно, что ее установке способствует дистанционное средство минирования. Она напоминает американскую мину BLU-43/B (Dragontooth).

Правительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые решают вопросы связанные с военными преступлениями на Украине, неоднократно замечали использование украинскими войсками кассетных боеприпасов, которые снаряжены минами «Лепесток» по разным городам республики.

Ранее, 1 апреля, ВСУ ударили по автобусу, который находится в центре города. Число пострадавших при ударе ВСУ достигло 16, пятеро из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.