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Вступивший в ряды ВСУ сын Чикатило пропал без вести

По данным SHOT, Юрий Чикатило (Мирошниченко) мог погибнуть в результате российского артобстрела на Харьковском направлении.
Глеб Владовский 2025-04-21 09:00:10
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вступивший в ряды ВСУ сын серийного убийцы Андрея Чикатило пропал без вести. Об этом сообщает Life.

Как сообщает агентство, сын маньяка пропал около трех месяцев назад на Харьковском направлении, где он проходил службу. Его имя включено в список пропавших без вести. Однако смерть Юрия пока не подтверждена.

По данным Telegram-канала SHOT, 56-летний Юрий Чикатило, сменивший фамилию на Мирошниченко, добровольно вступил в ряды украинских вооруженных сил еще в первые дни проведения СВО. Мужчину разыскивало МВД Украины, в том числе за рэкет, неуплату алиментов сыну и другие правонарушения. Это и стало причиной вступления Юрия в ряды ВСУ.  

#Харьковская область #ВСУ #пропал без вести #юрий мирошниченко #андрей чикатило
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