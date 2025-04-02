Километровая стена огня от горящего камыша добралась до Батайска

Природный пожар с территории Аксайского района Ростовской области перешел на территорию города Батайск. Об этом сообщил глава администрации города Роман Волошин.

«Возгорание на территории Аксайского района перешло на территорию Батайска, горит камыш», - написал Волошин в своем Telegram-канале.

На место направлены все оперативные службы и техника, добавил Волошин. Пресс-секретарь администрации Батайска заявил «Звезде», что пострадавших нет.

«Угроза строениям отсутствует. Для тушения привлечены расчеты из Ростова и Кулешовки», - отметил глава администрации Батайска.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, в Батайске горят сухая трава и камыш, огонь распространился на один километр по фронту. Тушением заняты 42 спасателя и 11 единиц специальной техники.