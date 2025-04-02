Москвичу, который выбросил кота из окна, избрали меру пресечения

Москвичу, который выкинул кота из окна, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщила телеканалу «Звезда» руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Обвиняемый обязан своевременно самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд. Ему запрещено покидать без разрешения следователя или суда территориальные границы Москвы и ее области. Кроме того, мужчине запретили общаться без разрешения следователя и суда любыми способами и с использованием любых технических средств со свидетелями по делу. Также ему нельзя использовать средства связи и Интернет.

Ранее мужчина признал свою вину по пункту «г» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях»).

По решению Останкинской межрайонной прокуратуры уголовное дело было изъято из органа дознания и передано для производства предварительного следствия.

Тридцатого марта москвич снял на видео, как кидает кота из окна квартиры, которая находится на четвертом этаже. Кот выжил, у него зафиксировали травмы. В свою очередь мужчина не смог оправдать собственный поступок.