МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Заслуженный тренер РФ дал советы для занятий спортом на улице

Дмитрий Яшанькин рассказал о нюансах выполнения спортивных упражнений на улице.
Дарья Ситникова 2025-04-02 15:55:50
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Заслуженный тренер России Дмитрий Яшанькин в разговоре со «Звездой» дал россиянам советы по поводу занятий на свежем воздухе.

По его словам, приятнее заниматься на свежем воздухе, ведь «воздух и солнце - наши лучшие друзья». Также он посоветовал тренироваться в силу своей подготовленности. При выборе упражнения нужно учитывать, подходит ли оно для выполнения на улице. Можно выбрать турники, брусья и бег по пересеченной местности.

Не стоит забывать о соответствующей одежде, потому что погода переменчивая. По словам Яшанькина, «сейчас тепло, но на самом деле еще прохладно». Также занятия должны быть в удовольствие и радость.

Если человек планирует наращивать мышечную массу и прорабатывать мускулатуру, то для этого нужно специальное оборудование. Но в случае выполнения занятий для здоровья и хорошего самочувствия упражнений с собственным весом более чем достаточно.

#Спорт #Москва #our_exclusive #тренер #упражнения #зал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 