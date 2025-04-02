Заслуженный тренер РФ дал советы для занятий спортом на улице

Заслуженный тренер России Дмитрий Яшанькин в разговоре со «Звездой» дал россиянам советы по поводу занятий на свежем воздухе.

По его словам, приятнее заниматься на свежем воздухе, ведь «воздух и солнце - наши лучшие друзья». Также он посоветовал тренироваться в силу своей подготовленности. При выборе упражнения нужно учитывать, подходит ли оно для выполнения на улице. Можно выбрать турники, брусья и бег по пересеченной местности.

Не стоит забывать о соответствующей одежде, потому что погода переменчивая. По словам Яшанькина, «сейчас тепло, но на самом деле еще прохладно». Также занятия должны быть в удовольствие и радость.

Если человек планирует наращивать мышечную массу и прорабатывать мускулатуру, то для этого нужно специальное оборудование. Но в случае выполнения занятий для здоровья и хорошего самочувствия упражнений с собственным весом более чем достаточно.