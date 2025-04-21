В Сеуле загорелся 21-этажный дом, один человек погиб

В столице Республики Корея произошел пожар в жилом 21-этажном доме, из-за которого погиб один человек. Также 11 жителей дома получили ранения. Инцидент произошел утром 21 апреля в 08:17 по местному времени в Бончхон-доне.

Как сообщает информагентство Yonhap со ссылкой на полицию, поджог мог устроить некий мужчина. Сейчас его разыскивают правоохранители.

«Полиция подозревает, что мужчина устроил пожар намеренно, и разыскивает подозреваемого», уточнило СМИ.

Из 11 пострадавших двое госпитализированы с серьезными травмами. Остальные девять получили девять человек получили незначительные травмы, включая отравление дымом и затрудненное дыхание.