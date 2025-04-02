Подлодку с 6,5 тонны кокаина перехватили в Атлантическом океане

Португальская полиция перехватила в Атлантическом океане подлодку, перевозившую в своих трюмах 6,5 тонны кокаина. Субмарину обнаружили в 900 километрах к югу от Азорских островов.

Как сообщает CBS News, на борту «наркоподлодки» находился экипаж из пяти человек. Запрещенный груз везли на Пиренейский полуостров. Дельцов задержали в рамках спецоперации «Наутилус».

Как выяснилось, перевозить наркотики таким образом торговцы пытаются регулярно. За весь прошлый год полицейские изъяли 24 тонны наркотиков.

Как заявили португальские силовики, кокаин может принадлежать латиноамериканским картелям. Подобные подлодки часто замечают у берегов Колумбии, после чего они отправляются в долгое плавание к берегам Европы.

Некоторые способны полностью погружаться под воду, и тогда поймать контрабандистов можно только в момент выгрузки «товара».