Песков раскрыл задачи образованной в РФ Службы по вопросам гражданства

Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, образованная на базе МВД, призвана более результативно и динамично решать миграционные задачи, а также увеличить координацию между ведомствами по этой теме, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, главной задачей является упорядочивание миграционных процессов и реализация законов России, снижение противоправной деятельности», - добавил Песков.

Он также напомнил, что с указом президента России Владимира Путина была оформлена новая должность - первый заместитель министра внутренних дел и он же начальник службы.

Напомним, российский лидер подписал сегодня указ о создании Службы по вопросам гражданства. Главой нового органа станет Андрей Кикоть, который с 2017 года занимал пост заместителя генерального прокурора России. По словам Пескова, он был освобожден от занимаемой должности.