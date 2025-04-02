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Песков раскрыл задачи образованной в РФ Службы по вопросам гражданства

Сегодня президент России подписал указ о создании в стране Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, возглавлять ее будет Андрей Кикоть, который ранее занимал должность заместителя генерального прокурора.
Лиза Губина 2025-04-02 14:52:31
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, образованная на базе МВД, призвана более результативно и динамично решать миграционные задачи, а также увеличить координацию между ведомствами по этой теме, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, главной задачей является упорядочивание миграционных процессов и реализация законов России, снижение противоправной деятельности», - добавил Песков.

Он также напомнил, что с указом президента России Владимира Путина была оформлена новая должность - первый заместитель министра внутренних дел и он же начальник службы.

Напомним, российский лидер подписал сегодня указ о создании Службы по вопросам гражданства. Главой нового органа станет Андрей Кикоть, который с 2017 года занимал пост заместителя генерального прокурора России. По словам Пескова, он был освобожден от занимаемой должности.

#Владимир Путин #МВД #Дмитрий Песков #пресс-секретарь президента #служба по вопросам гражданства
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