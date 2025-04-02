Краснов: у сотрудника Росприроднадзора нашли активы на 480 млн рублей

Один из сотрудников Росприроднадзора не смог предоставить информацию о законности происхождения имущества, сообщил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

«Руководитель одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора не смог предоставить информацию о законности происхождения имущества, стоимость которого превышает 480 миллионов рублей», - заявил Краснов в своем ежегодном докладе, представленном в Совете Федерации.

В связи с этим по решению суда имущество чиновника было арестовано. Сейчас рассматривается иск об изъятии этого имущества в пользу государства, добавил генпрокурор.

Краснов сообщил, что в прошлом году прокуроры выявили более 160 тысяч правонарушений, связанных с неполными сведениями о доходах, имуществе и обязательствах.

По его словам, в каждом случае, когда расходы чиновников не соответствуют их доходам, сотрудники прокуратуры обращаются в суд для изъятия имущества. Общая сумма взысканных средств превысила полтриллиона рублей.

Генеральный прокурор сообщил также, что при участии надзорного ведомства проблема обманутых дольщиков решена в большинстве регионов России.