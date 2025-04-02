В Истре девять школьников обратились в медпункт после взрыва петарды на уроке

В подмосковной Истре пятиклассник взорвал петарду во время урока. Происшествие случилось сегодня утром в школе №2. В результате инцидента одного ребенка госпитализировали в больницу. Об этом телеканалу «Звезда» рассказали в региональном управлении МЧС.

«Девять человек обратились в медпункт. Сообщение к нам пришло в 11.15. Соответственно, это произошло около 10.00-10.30. Возгорания никакого не было», - добавили в ведомстве.

По данным областного Министерства здравоохранения, всего пострадали девять ребятишек. Состояние госпитализированного ученика оценивается как близкое к удовлетворительному.

В самой школе «Звезде» рассказали, что после произошедшего занятия не прекращались. Проверку по факту инцидента уже проводит прокуратура.