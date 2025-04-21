В Ростехе озвучили дату первого полета полностью импортозамещенного SJ-100

Полет первого полностью импортозамещенного российского пассажирского самолета SJ-100, вероятно, пройдет в период с 23 по 25 апреля. Об этом «Звезде» сообщили в Ростехе.

«Дата плавающая... Тяжело организовать допуск, потому что по погоде, по техническим причинам может это все смещаться... Но примерно с 23-го по 25-е, в этом промежутке», - сказал собеседник «Звезды».

Ранее заместитель гендиректора ОАК Олег Бочаров сообщил, что подготовка идет по плану и самолет полностью готов. Первый полет, согласно графику, должен пройти до конца апреля.

В марте совершил первый полет опытный образец самолета SJ-100 с импортными системами и отечественными двигателями ПД-8. А в середине апреля на высоту 12 200 метров поднялся «Сухой» с полностью российскими системами и российско-французскими двигателями.