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Врач рассказал, как его семья чудом спаслась от удара HIMARS в Херсоне

Украинские власти лишили врача звания почетного гражданина Херсона, заочно осудили и лишили квартиры.
Виктория Косогляденко 2025-04-21 15:11:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Юрий Ромаскевич, заслуженный врач и бывший руководитель реабилитационного центра в Херсоне, рассказал нашему корреспонденту Виктории Косогляденко о трагических событиях, которые едва не унесли жизни его семьи. Его дом в центре города оказался всего в 15 метрах от удара американской ракеты HIMARS.

«Слышу, летит HIMARS. Взрыв. Примерно в 800 метрах от меня. Бегу - понимаю, что это где-то рядом с моим домом. Подбегаю, вижу: дом цел, а рядом колледж сложился как карточный. Захожу - жена с сыном сидят, молча друг на друга смотрят. Пятнадцать метров - и нас бы не было», - вспоминает Юрий.

До начала конфликта Ромаскевич был почетным гражданином Херсона и активно занимался медицинской помощью местным жителям. После возвращения города под контроль украинских формирований его объявили «коллаборационистом», лишили звания и заочно осудили на 15 лет лишения свободы. Квартиру конфисковали.

После череды обстрелов тысячи жителей эвакуировались с правого берега Днепра. Тем, кто успел, помогли в российских регионах - предоставили временное жилье, выплатили компенсации, оформили документы. Центры помощи украинским переселенцам, как в Крыму, обработали тысячи обращений. Среди них и истории матерей, которым отказали даже родственники.

«В Кривом Роге на вопрос "Крым чей?" я промолчала - стало страшно. Люди были агрессивны», - рассказала Елизавета Нестерова, мать новорожденной Алисы, сейчас она добивается убежища в России.

Олег Бондаренко, руководитель центра «Другая Украина» в Крыму, сам этнический украинец. Он подчеркивает, что в Крыму 175 народов, и все они чувствуют себя частью единой страны.

«Я этнический украинец, по паспорту гражданин России, живу в русском Крыму, горжусь. Меня все устраивает, я не вижу никаких преград и проблем», - сказал он.

В центре Симферополя - парк Тараса Шевченко. Его памятник не оскверняют, не сносят. Люди приносят к нему цветы.

В русском Крыму есть место и украинской культуре. Потому что память не отменить. Традиции не уничтожить. А историю - не перечеркнуть.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#семья #ВСУ #HIMARS #херсон #врач #спасение
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