Появились кадры допроса симферопольца, задержанного за слежку по заказу СБУ

Опубликованы кадры допроса жителя Симферополя, который передавал СБУ данные о военных объектах России. Видеоматериалами поделилось ЦОС ФСБ.
Задержанный рассказал, что задания ему давал вышедший с ним на связь одноклассник из Службы безопасности Украины. СБУ особенно интересовали эшелоны с военной техникой и расположение радиолокационных станций.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).
Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.
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