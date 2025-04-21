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Появились кадры допроса симферопольца, задержанного за слежку по заказу СБУ

Житель Симферополя по заданию украинских кураторов передавал информацию о военных объектах российской армии на территории Крыма.
Игнат Далакян 2025-04-21 10:11:30
© Фото: ФСБ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

Опубликованы кадры допроса жителя Симферополя, который передавал СБУ данные о военных объектах России. Видеоматериалами поделилось ЦОС ФСБ.

Задержанный рассказал, что задания ему давал вышедший с ним на связь одноклассник из Службы безопасности Украины. СБУ особенно интересовали эшелоны с военной техникой и расположение радиолокационных станций.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

 

#Крым #ФСБ #Задержание #информация #украинские спецслужбы
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