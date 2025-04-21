Появились кадры допроса симферопольца, задержанного за слежку по заказу СБУ

Опубликованы кадры допроса жителя Симферополя, который передавал СБУ данные о военных объектах России. Видеоматериалами поделилось ЦОС ФСБ.

Задержанный рассказал, что задания ему давал вышедший с ним на связь одноклассник из Службы безопасности Украины. СБУ особенно интересовали эшелоны с военной техникой и расположение радиолокационных станций.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275.1 Уголовного кодекса России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.