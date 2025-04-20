В США разбился легкомоторный самолет, погибли четыре человека

Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Иллинойс, передает агентство Associated Press. На борту находились четыре человека - все они погибли. Уточняется, что жертвами инцидента стали две женщины и двое мужчин.

Самолет упал в поле. Воздушное судно могло задеть линии электропередач, что и стало причиной трагедии, говорится в публикации со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США.

«NTSB расследует крушение самолета Cessna C180G, произошедшее 19 апреля недалеко от Триллы, штат Иллинойс», - сказано в Х.

Губернатор штата Джей Роберт Прицкер прокомментировал инцидент, назвав его «ужасным». Он добавил, что администрация следит за ситуацией.