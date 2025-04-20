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СК завел дело после гибели четырех детей при пожаре в Челябинской области

Дети находились дома с родственниками. Их мать уехала к раненому мужу в госпиталь.
Ирина Егорова 2025-04-20 08:36:42
© Фото: su_skr74, Telegram © Видео: su_skr74, Telegram

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в поселке Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.

Погибли дети двенадцати, семи и пяти лет. Пожар случился вечером 19 апреля.

«Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненному мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных», - уточнил подробности трагедии губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона обещал оказать помощь семье. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.

#пожар #дети #Челябинская область #гибель #Уголовное дело #СК
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