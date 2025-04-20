СК завел дело после гибели четырех детей при пожаре в Челябинской области

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели четырех детей при пожаре в частном доме в поселке Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области, сообщило региональное СУСК РФ.

Погибли дети двенадцати, семи и пяти лет. Пожар случился вечером 19 апреля.

«Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненному мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных», - уточнил подробности трагедии губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона обещал оказать помощь семье. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего, назначены судебные экспертизы.