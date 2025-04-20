МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Селам в Южной Осетии выделили по 1 млн рублей к 80-летию Победы

Эти средства пойдут в том числе пойдут на уход за мемориалами, памятными стендами и музеями.
Ирина Егорова 2025-04-20 07:47:33
© Фото: Nicolo Vincenzo MalvestutoKeystone Press Agency, Global Look Press

Каждому селе и каждой школе в Южной Осетии к 80-летию Победы выделили по одному миллиону рублей. О решении президента России Владимира Путина сообщил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

По его словам, эти средства пойдут в том числе пойдут на уход за мемориалами, памятными стендами и музеями. 

«Это особенно важно в республике потому, что народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине», - передает ТАСС.

Южная Осетия  является родиной большого числа героев, добавил он.

Напомним, что в этом, 2025 году в России пройдут праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. В День Победы, 9 Мая, в Москве и еще в восьми городах пройдут военные парады. Как заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, в главном параде примут участие в том числе и участники специальной военной операции. Также на парад приглашены воинские формирования из 19 дружественных России государств. Главной темой на праздновании 80-летия Великой Победы станет историческая правда.

#в стране и мире #памятники #Владимир Путин #Южная Осетия #80-летие победы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 