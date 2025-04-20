Селам в Южной Осетии выделили по 1 млн рублей к 80-летию Победы

Каждому селе и каждой школе в Южной Осетии к 80-летию Победы выделили по одному миллиону рублей. О решении президента России Владимира Путина сообщил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

По его словам, эти средства пойдут в том числе пойдут на уход за мемориалами, памятными стендами и музеями.

«Это особенно важно в республике потому, что народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине», - передает ТАСС.

Южная Осетия является родиной большого числа героев, добавил он.

Напомним, что в этом, 2025 году в России пройдут праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. В День Победы, 9 Мая, в Москве и еще в восьми городах пройдут военные парады. Как заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, в главном параде примут участие в том числе и участники специальной военной операции. Также на парад приглашены воинские формирования из 19 дружественных России государств. Главной темой на праздновании 80-летия Великой Победы станет историческая правда.