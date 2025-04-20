В Нигерии после нападения боевиков погибли 56 человек

На юге-востоке Нигерии в штате Бенуэ после нападения боевиков погибли как минимум 56 человек. Об этом сообщило AFP, ссылаясь на советника губернатора по связям со СМИ Солома Иорпева.

«По последним подсчётам, число погибших в результате нападения возросло до 56 человек», - привели слова советника губернатора по связям со СМИ РИА Новости.

Также он отметил, что число жертв, которые пострадали от нападения, может увеличиться после поисковых операций. На данный момент в штате развернуты силы безопасности.

Атака на мирное население Бенуэ произошла в ночь на 18 апреля. Со слов местных властей, этническая группа скотоводов, которые объясняют свои действия, в том числе, по религиозным причинам, причастна к нападениям.