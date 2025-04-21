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Турецкая делегация прибыла в Москву для обсуждения региональных вопросов

Члены делегации проведут переговоры по двусторонним и региональным вопросам.
Анастасия Бобылева 2025-04-21 00:21:05
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «ЗВЕЗДА»

Парламентская делегация Турции прилетела в Москву для переговоров по двусторонним и региональным вопросам. Об этом рассказал председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания Фуат Октай.

«В качестве членов комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции мы находимся в Москве, столице Российской Федерации, для проведения официальных встреч», - сообщил он с соцсети Х.

Фуат Октай выразил надежду на то, что встречи будут плодотворными. По его словам, на переговорах турецкая сторона постарается поспособствовать укреплению двусторонних отношений.

#Москва #в стране и мире #Турция #переговоры
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