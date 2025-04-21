Турецкая делегация прибыла в Москву для обсуждения региональных вопросов

Парламентская делегация Турции прилетела в Москву для переговоров по двусторонним и региональным вопросам. Об этом рассказал председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания Фуат Октай.

«В качестве членов комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции мы находимся в Москве, столице Российской Федерации, для проведения официальных встреч», - сообщил он с соцсети Х.

Фуат Октай выразил надежду на то, что встречи будут плодотворными. По его словам, на переговорах турецкая сторона постарается поспособствовать укреплению двусторонних отношений.