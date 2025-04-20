В Дзержинске автобус врезался в здание, пострадали четверо пассажиров

Четыре человека пострадали в Дзержинске Нижегородской области в ДТП с автобусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

ДТП произошло в воскресенье около 20.15 на улице Урицкого. Маршрутка врезалась в здание.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса потерял сознание. В момент аварии в автобусе находились девять пассажиров, четверо из них пострадали. Их и водителя отвезли в Центральную районную больницу Дзержинска для осмотра.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, они выясняют обстоятельства. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку.