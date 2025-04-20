МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Дзержинске автобус врезался в здание, пострадали четверо пассажиров

По предварительным данным, водитель потерял сознание.
Владимир Рубанов 2025-04-20 22:45:19
© Фото: Telegram/nizhniytop

Четыре человека пострадали в Дзержинске Нижегородской области в ДТП с автобусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

ДТП произошло в воскресенье около 20.15 на улице Урицкого. Маршрутка врезалась в здание.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса потерял сознание. В момент аварии в автобусе находились девять пассажиров, четверо из них пострадали. Их и водителя отвезли в Центральную районную больницу Дзержинска для осмотра.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, они выясняют обстоятельства. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку.

#Нижегородская область #Дзержинск #ДТП #автобус #Общественный транспорт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 