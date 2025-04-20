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На МКАД произошло ДТП с возгоранием авто

В течение двух с половиной часов движение транспорта на участке было затруднено, к данному моменту его полностью восстановили.
Лиза Губина 2025-04-20 22:20:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

На МКАДЕ в Москве произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля, в течение двух с половиной часов движение транспорта было затруднено, сообщили в Дептрансе Москвы.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - уточняется в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что авария произошла на внешней стороне 18-го километра МКАД. Сложности с движением наблюдались на участке в 5,5 километров, добавили в Дептрансе. Однако к данному моменту оно полностью восстановлено.

Информации о степени повреждений нет.

#Москва #ДТП #мкад #Возгорание #дептранс Москвы
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