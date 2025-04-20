На МКАД произошло ДТП с возгоранием авто

На МКАДЕ в Москве произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля, в течение двух с половиной часов движение транспорта было затруднено, сообщили в Дептрансе Москвы.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - уточняется в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что авария произошла на внешней стороне 18-го километра МКАД. Сложности с движением наблюдались на участке в 5,5 километров, добавили в Дептрансе. Однако к данному моменту оно полностью восстановлено.

Информации о степени повреждений нет.