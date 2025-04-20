Взлет и падение: кто очернил Абакумова и кто борется за его реабилитацию

В субботу, 19 апреля, Главное управление контрразведки - легендарный «СМЕРШ» - отметил 82 года со дня создания. Руководителем этой грозной службы был Виктор Семенович Абакумов, чья судьба оказалась иллюстрацией того страшного и сложного времени - когда и взлет и падение происходили стремительно, по росчерку пера.

С окончания войны и оглушительного успеха Смерша прошло чуть больше пяти лет, когда генерал-полковник был арестован, обвинен в злоупотреблении служебным положением, сокрытии важных материалов и попытке воспрепятствованию «делу врачей».

«Именно с момента организации СМЕРШ, когда Абакумов возглавил эту структуру, и начались самые активные мероприятия - и зафронтовые, и радио игры, и поисковые мероприятия были резко усилены просто-напросто, в том числе создание оперативных групп - это все указание Абакумова. Усиление агентурной работы за фронтом - это все указание Абакумова», - пояснил генерал-лейтенант ФСБ России в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович.

Абакумова больше трех лет продержали в тюрьме, пытали, добиваясь признательных показаний, и в 1954 году он был расстрелян - все его подвиги и достижения перечеркивались.

При этом даже сейчас в наши дни, когда массово открываются архивы, и десятки и сотни людей получают реабилитацию, и их имена очищаются от наветов и клеветы, дело Абакумова по-прежнему пылится на полке. Притом, что все, кому удалось ознакомиться с документами, в один голос говорят, что уголовное дело полно неточностей и грубых нарушений, и если сейчас отправить его на пересмотр, то вердикт суда будет однозначным – реабилитировать.

«Если посмотреть документы, видно, что он постоянно учился, он постоянно расширял свой кругозор. И вот такой высокий, интеллектуально образовательный уровень во многом обусловлен тем, что он вращался в кругах творческой интеллигенции. Он курировал их, он обеспечивал им защиту», - рассказала внучка Абакумова Юлия Куракина.

На этой неделе к инициативе рассмотреть вопрос о реабилитации Виктора Абакумова присоединились в Госдуме. Сергей Миронов - руководитель фракции «Справедливая Россия» предложил создать межведомственную комиссию из сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры, историков и юристов, чтобы они обстоятельно рассмотрели дело Виктора Абакумова и приняли бы такое решение, благодаря которому справедливость и историческая правда наконец восторжествует.

«То, что начал, он тогда, продолжается и сейчас. И то, что наши спецслужбы работают отлично, наша контрразведка работает и СВР как надо. Но вот основа этого, конечно, заложил Виктор Семенович Абакумов. За что ему огромное слова благодарности!», - сказал Миронов.

О лучшей контрразведке времен Великой отечественной войны и ее руководителе смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».