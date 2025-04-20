МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два ребенка на электросамокате попали в ДТП на юге Москвы

О состоянии детей ничего не сообщается.
Владимир Рубанов 2025-04-20 20:45:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Telegram/DtOperativno

На юге Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух детей на электросамокате, сообщает дептранс Москвы.

В Сумском проезде машина столкнулась с двумя детьми, которые ехали на одном электросамокате.

Судя по видеозаписи, дети на высокой скорости врезались в автомобиль и упали. Об их состоянии ничего не сообщается. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Департамент транспорта напомнил, что использование электросамокатов несовершеннолетними и проезд на одном электросамокате вдвоем строго запрещены. В дептрансе призвали родителей внимательно следить за своими детьми.

#Москва #дети #авария #ДТП #электросамокаты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 