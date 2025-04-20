Молитвы за мир и вера в победу: как встретили Пасху в России

Торжественные службы шли всю ночь и весь сегодняшний день идут по всей России. Радостный пасхальный перезвон будет разливаться над страной целую неделю.

А началось все еще в Великую Субботу, когда в храме гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь. И это негасимое пламя - символ вечной жизни - паломники в лампадках разнесли по всем уголкам мира.

Прибыл благодатный огонь и в Москву, в храм Христа Спасителя, где прошла главная пасхальная служба. Традиционно в стенах этого храма каждый год встречает праздник и Владимир Путин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил торжественный молебен и обратился к верующим с поздравлением и напутственной речью. По словам предстоятеля, Пасха - это день Победы, связанный с победой над самым страшным врагом - над дьяволом.

Патриарх призвал всех к молитве и труду для установления справедливого мира и укрепления духовного единства народа. Ну а церковь будет молиться о даровании победы света над тьмой и правды над ложью.

В этом году активно готовились к празднику Пасхи и в центрах помощи украинцам, которые были открыты по всей стране.

Это пункты для тех, кто был вынужден покинуть свои дома и обрел новое убежище в России. Здесь помогают людям, которые не согласны с действиями нынешнего Киевского режима и подверглись гонениям на родине.

На Украине сейчас идет самая масштабная в новейшей истории волна гонений на православную церковь.

Над верующими и священниками Московского Патриархата устраиваются физические расправы, Киево-Печерская Лавра закрыта и опечатана. Там идет «проверка останков» святых, так называемая «инвентаризация» мощей, которая, очевидно, закончится полным разграблением и осквернением святыни.

О светлом Празднике и о том, как по-разному его сейчас приходится встречать многим верующим, смотрите в сюжете Контантина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».