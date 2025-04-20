В Херсонской области умер единственный ветеран Великой Отечественной войны

В Херсонской области на 99-ом году жизни умер единственный ветеран Великой Отечественной войны региона Семен Чумаченко, сообщил сенатор от Херсонщины Игорь Кастюкевич, который планировал, как и до этого, поздравить фронтовика лично с днем Великой Победы.

«Сапер-разведчик, сражался в частях 1-ого Белорусского фронта, участвовал в освобождении Польши. В бою у реки Вислы взял ценного пленного несмотря на плотный пулеметный огонь. В ходе Берлинской наступательной операции 5 февраля 1945 получил тяжелое ранение в ногу, ее пришлось ампутировать», - написал он в своем Telegram.

После войны Семен Михайлович приехал в Геническ, город в Херсонской области. Фронтовик за свои заслуги был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны I степени.

Кастюкевич выразил соболезнования близким ветерана, отметив, что тот оставил после себя самые добрые воспоминания. По словам сенатора, Семен Чумаченко всегда знал, что сказать и как подобрать нужные напутствия и просто точные фразы.