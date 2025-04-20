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Под Белгородом 12-летний ребенок ранен при взрыве мины «Колокольчик»

Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, осколочные ранения плеча, живота и ноги.
Владимир Рубанов 2025-04-20 19:46:44
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Белгородской области ребенок пострадал при детонации мины «Колокольчик», сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину «Колокольчик», уверив, что она обезврежена, рассказал глава региона. Мальчик взял мину в руки, и она сдетонировала. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, осколочные ранения плеча, живота и ноги.

Мины «Колокольчик» - это кассетные суббоеприпасы, похожие на цоколь лампочки с лентой. При задевании происходит детонация.

Ребенок доставлен в детскую областную больницу. Ему оказывают необходимую помощь.

Гладков сообщил, что на месте работают правоохранители. ВСУ ежедневно обстреливают российские регионы, используя беспилотники и устраивая диверсии. Чаще всего страдают Брянская, Белгородская и Курская области.

#взрыв #дети #белгородская область #мины #Вячеслав Гладков #Таврово
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