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Карасин заявил, что украинский постпред Мельник страдает гигантоманией

Представитель Украины при ООН призвал немецкие власти передать ВСУ 30% техники бундесвера.
Владимир Рубанов 2025-04-20 17:50:46
© Фото: Michael Kappeler dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник - «нестандартный дипломат, который отличается хамством, повышенным чувством собственного значения во внешней политике Украины и в международных делах». Об этом «Звезде» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«У человека немного поехала крыша, и это чрезвычайно опасно в этой очень деликатной ситуации. Потому что такие люди как Мельник, ему подобные, могут сорвать любые договоренности позитивного характера. Они будут все время настаивать на собственном величии. Гигантомания у человека, его надо лечить», - сказал сенатор.

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник призвал немецкие власти передать ВСУ 30% техники бундесвера. Он считает, что Киев сможет продолжать войну до 2029 года при условии финансирования и предоставления большого количества оружия.

Мельник был послом Украины в Германии в 2014-2022 годах и часто резко критиковал немецкое руководство. В мае 2022 года он назвал канцлера Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» из-за его отказа приехать в Киев.

#ООН #Украина #Германия #поставки оружия #наш эксклюзив #Григорий Карасин #Андрей Мельник
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