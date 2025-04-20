Умерла сыгравшая Диану в «Собаке на сене» Елизавета Зима

Скончалась заслуженная артистка России Елизавета Зима, 31 мая ей должно было исполнится 80 лет. О потере сообщили в Смоленском государственном академическом драмтеатре имени А.С. Грибоедова, в котором артистка проработала 20 лет - с 1991 по 2011 год.

«Ушла из жизни легенда смоленской сцены Елизавета Корнеевна Зима. Она запомнится своей талантливой игрой, прекрасным голосом и неповторимыми образами на сцене», - говорится в сообщении театра.

В учреждении отметили, что Елизавета Корнеевна оставила след в искусстве и жизнях всех тех, кто имел честь работать с ней.

Актриса сыграла в знаменитых спектаклях «Собака на сене», «Вкус черешни», «Над крыльцом семь звездочек», в мелотрагедии по пьесе Островского «Снегурочка» и других. В 1997 году Елизавета Зима была отмечена званием Заслуженной артистки России.

По данным Смоленской газеты, театральная актриса ушла из жизни в минувший понедельник, 14 апреля.