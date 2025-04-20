Пожар произошел в ресторане в центре Москвы

На Пятницкой улице, дом 26, в центре Москвы загорелся ресторан, сообщает корреспондент «Звезды».

На кадрах с места видно, как над крышей заведения поднимается густой дым. К данному моменту пожарные машины к ресторану не подъехали.

В МЧС России сообщили, что задымление произошло во время приготовления пищи.

«По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений - вспышка жировых отложений в мангале», - говорится в заявлении ведомства.

Обстановка в ресторане спокойная, эвакуация людей не потребовалась. В результате инцидента никто не пострадал, уточнили в МЧС.