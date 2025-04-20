В Алма-Ате два бегуна скончались во время полумарафона

В Алма-Ате в воскресенье во время полумарафона скончались два участника забега. Одному из них было 84 года. Пенсионеру стало плохо на первом километре дистанции. Медики сразу же попытались оказать ему помощь, но было уже поздно. Смерть наступила мгновенно.

«Предварительное заключение - тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия», - сообщили организаторы мероприятия.

Второй бегун, которому был 21 год, потерял сознание на 16-м километре дистанции. Парень скончался до приезда медицинской бригады. Причиной его смерти, предварительно, стали тромбоэмболия легочной артерии и острая сердечная недостаточность.

По словам организаторов, оба бегуна были постоянными участниками забегов.