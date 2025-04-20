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Гонщик объяснил, как шина слетела с колеса и вернулась на диск обратно

По словам спортсмена, ситуация произошла уже на финише. Машина ударилась о бордюр, из-за чего слетела покрышка.
Ирина Егорова 2025-04-20 14:47:35
© Фото: Артема Перепилица © Видео: ТРК «Звезда»

Во время чемпионата по дрифту в Санкт-Петербурге с машины гонщика Артема Перепилицы отлетела покрышка, а потом наделось на диск обратно. Подробности удивительной истории и своей реакции спортсмен рассказал «Звезде».

«Узнал после того, как уже остановился. Я сам не поверил. Забавное стечение обстоятельств», - поделился Артем.

По его словам, ситуация произошла уже на финише - машина ударилась о бордюр, из-за чего слетела покрышка.

«Я этого не видел, но слышал удар. Такое бывает часто на этой конфигурации трассы. Если ты заезжаешь туда по определенной траектории, поребрик легко ломает колесо и разувает шину, но чтобы оно обратно накидывалось на диск - такого я не видел», - добавил гонщик.

Сам Артем давно занимается профессиональным дрифтингом. В том удивительном заезде он занял третье место.

#Санкт-Петербург #наш эксклюзив #Гонки #Колесо #дрифт
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