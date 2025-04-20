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Космонавт Овчинин поздравил верующих с Пасхой сразу после возвращения с МКС

На орбите Овчинин, Вагнер и Петтит находились больше 8 месяцев, с 11 сентября 2024 года. За это время они провели более 40 экспериментов и один раз вышли в открытый космос.
Ирина Егорова 2025-04-20 13:03:31
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Российским космонавтам Алексею Овчинину и Ивану Вагнеру после возвращения с МКС на Землю вручили памятные матрешки с портретами и пасхальные яйца. Видео публикует Роскосмос.

«Первое, что я хотел бы сказать, вернувшись на Землю, сегодня 20 апреля - Пасха. Христос Воскресе!» - поздравил верующих россиянин.

Также он поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и организации полета.

Напомним, что экипаж корабля «Союз МС-26» в составе россиян Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и американца Дональда Петтита вернулся с МКС на Землю сегодня утром в Казахстане.

На орбите космонавты находились с 11 сентября 2024 года. За это время астронавты провели более 40 экспериментов и один раз вышли в открытый космос. Там они установили рентгеновский спектрометр «Мониторинг всего неба», благодаря которому ученые смогут измерять фоновое рентгеновское излучение.

#в стране и мире #Пасха #роскосмос #космонавты #мкс #Земля #алексей овчинин
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