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Раскрыты обстоятельства смерти директора группы «На-На»

Фроликов был директором группы более 30 лет.
Ирина Егорова 2025-04-20 11:20:50
© Фото: Группа НА-НА, Вконтакте © Видео: ТРК «Звезда»

Смерть директора группы «На-На» Виталия Фроликова могла наступить после проведенной ему операции. Об этом «Звезде» рассказал певец и участник музыкальной группы Владимир Политов.

«После операции ему стало плохо. Ему бляшки удаляли», - прокомментировал обстоятельства смерти Фроликова певец.

Он вспоминает Фроликова как светлого, скромного и жизнерадостного человека.

«Я проработал с ним вместе 35 лет. Он всегда мог помочь в любой ситуации, никогда не отказывал, всегда поддерживал. Мог работать даже в ущерб себе», - отметил солист.

О кончине директора популярной группы «На-На» стало известно сегодня утром. Ему было 76 лет. Трагичную новость озвучил сам музыкальный коллектив. Место и дата похорон Фроликова неизвестны. О них объявят в ближайшее время.

Группа была основана в 1989 году Бари Алибасовым. На своих концертах группа исполняет как старые хиты, так и новые песни.

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