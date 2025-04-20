На Сахалине произошел разлив нефтепродуктов при перекачке из танкера

Разлив нефтепродуктов произошел на Сахалине в городе Холмск. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел при перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», который находился в Холмском морском торговом порту.

Отмечается, что судно огородили бонами, чтобы нефтепродукты не смогли распространиться в окружающую среду.

Ситуация находится на контроле Сахалинской транспортной прокуратуры. Организована проверка соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта. Также прокуратура взяла под контроль и ход проведения аварийно-спасательной операции.