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На Сахалине произошел разлив нефтепродуктов при перекачке из танкера

Инцидент произошел в Холмском морском торговом порту.
Виктория Бокий 2025-04-20 11:01:14
© Фото: Хабаровская топливная компания

Разлив нефтепродуктов произошел на Сахалине в городе Холмск. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел при перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», который находился в Холмском морском торговом порту.

Отмечается, что судно огородили бонами, чтобы нефтепродукты не смогли распространиться в окружающую среду.

Ситуация находится на контроле Сахалинской транспортной прокуратуры. Организована проверка соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта. Также прокуратура взяла под контроль и ход проведения аварийно-спасательной операции.

#сахалин #танкер #судно #разлив нефтепродуктов #Холмск
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