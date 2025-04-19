Легендарному спортивному обществу «Спартак» исполнилось 90 лет

Спортивное общество «Спартак» отмечает свой юбилей – 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, организация уверенно идет к своей цели - вернуть отечественному спорту былую славу.

«Спартак» известен не только одними из лучших спортсменов нашей страны, но и легендарными историями своих побед. Во второй половине прошлого столетия спартаковцы участвовали и занимали пьедесталы в более чем 40 видах спорта. На летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале они взяли 24 золотые медали, на Играх 1980 года в Москве — 31.

Спартаковцы достигли больших успехов и в командных видах: клубы неоднократно выигрывали чемпионаты страны по футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, их игроки выступали за национальную сборную.

Сегодня в московском «Спартаке» более 70 игроков, которые регулярно становятся призерами Чемпионата России и суперлиги. Жесткие столкновения и максимальный контакт – их каждый матч превращается в настоящее сражение.

Славная история «Спартака» - это его головокружительные победы и миллионы болельщиков по всей стране. Это 90-летняя история побед по-настоящему народной команды. Общество создали в далеком 1935-м, 19 апреля, а уже к концу года сформировалось две тысячи коллективов. И практически сразу спартаковцы вошли в элиту советского спорта.

Физкультурное общество «Спартак» объединяет любителей и профессионалов спорта в десятках дисциплин. Найти себя в нем сможет каждый.