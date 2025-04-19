Politico: глава аппарата Пентагона покинет свой пост после утечки данных

В связи со скандалом об утечке данных начальник аппарата Пентагона Джо Каспер покинет свой пост в ближайшие несколько дней. Об этом сообщила газета Politico.

«Глава аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер покинет свой пост в ближайшие дни и займет новую должность в ведомстве», - сообщила газета.

Помимо этого, на этой неделе были отправлены в отпуск из-за продолжающегося расследования касаемо утечки информации старший советник Дэн Колдуэлл, заместитель начальника штаба Дэрин Селник и начальник штаба заместителя министра обороны Стивена Файнберга Колин Кэролл.

Ранее это же издание сообщило, что на данный момент Пентагон расследует утечку данных о военных планов касаемо Панамского канала, размещение еще одного авианосца США в Красном море, а также визит в Пентагон предпринимателя Илона Маска и сбора разведданных для Украины.